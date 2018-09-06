İskenderunlu balıkçılar, Ege ve Marmara'ya yöneldi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- TARIM Bakanlığı\'nın Su Ürünleri Genelgesi\'ne göre av sezonunun 15 Eylül\'de başlayacağı Akdeniz\'de balıkçılar, avlanmak için sezonun 1 Eylül\'de açıldığı Ege ve Marmara denizlerine yöneldi.

​Akdeniz dışındaki Türkiye karasularında su ürünleri avlanma yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül\'de \'Vira bismillah\' diyerek mavi sulara ağlarını bıraktı. Kendi talepleri doğrultusunda avlanma sezonunun 15 Eylül günü başlayacağı Akdeniz\'de ise balıkçılar yasağın bitmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Körfez balıkçılarından Enver Şekerlisoy taleplerinin genelgeye eksik girdiğini belirterek, \"2018-2019 balık sezonu bütün Türkiye\'de 1 Eylül\'de açılıyor, Akdeniz\'de ise 15 Eylül\'de açılıyor, hepimiz 15 Nisan\'da kapanıyoruz. Bunu biz istedik, ama böyle istemedik. 15 Eylül değil 1 Ekim-15 Mayıs istedik, çünkü bölgemizin çok sıcak olmasından, bölgemizde sebze meyvenin bol olmasından dolayı\" dedi.

Karataş, Çevlik ve İskenderun\'dan bir grup balıkçının 15 günü değerlendirmek için Ege ve Marmara bölgesine gittiğini aktaran tekne reisi Göker Şekerlisoy da, \"Mecburlar, çünkü 7,5 ay avcılık var totalde. 15 gün geç olduğu, bir ay da havların sıcak geçmesini de düşünürsek 6 ay çalışıp, 6 ay istihdam etmek, eleman çalıştırmak zorundayız. Bu da bölge balıkçısını arayışlara sürüklüyor. Buradan İstanbul\'a, Didim\'e kadar herkes bu 15 günü değerlendirmek için ava çıkacaklar. Sezondan beklentilerimiz, her zaman iyi bir balıkçılık, iyi bir avcılık. Sektörümüzü çok zor bekleyen konular var. Bunlardan bir tanesi mazot. Balıkçımız ÖTV\'siz yakıt kullanıyor. Kullandığımız yakıt şu an 4,95, dışarıdaki mazot 7 TL. Bunlar önceden yarı yarıyaydı. Normalde bizim mazotumuz 3,50 olması gerekirken 4,95 TL oldu. Diğer girdilerdeki artış nedeniyle de sektör biraz darboğaza girecek diye düşünüyorum. Umarım bol, bereketli bir balıkçılık olur, elimizden geldiği kadar maliyet yüksekliğini vatandaşa yansıtmamaya çalışacağız\" şeklinde konuştu.

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