İskenderun limanına 7 metre uzunluğunda bir beyaz balina vurdu

Hatay'ın İskenderun İlçesi’nde liman iskelesine yaklaşık 7 metre boyunda ölü beyaz balina yavrusu vurdu. Yavru balinanın İskenderun Körfezi'ne nasıl geldiği ise araştırıldığı bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre İskeleden kötü koku geldiği fark eden İskenderun Limak Port çalışanları, kokunun geldiği noktaya gitti. İskelenin altında yaklaşık 7 metre boyunda ölü beyaz balina yavrusu gören görevliler, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Kuyruğunun bir bölümünde, gemi pervanesinden kaynaklandığı tahmin edilen kesik bulunan yavru balina İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne götürüldü.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na göre, Türkiye denizlerinde bulunan 10 deniz memelisi türü şunlar: Dişsiz balinalar, dişli balinalar, uzun balina, kaşalot, küvier balinası, yalancı katil balina, tırtak, mutur, grampus, afalina, yüzgeçayaklılar, Akdeniz foku, çizgili yunus, siyah yunus.

Beyaz balinalar Türkiye gündemine ilk kez 1992’de girmişti. O yılın ocak ayında Ukrayna’da bir araştırma enstitüsünden kaçan bir beyaz balina, Giresun’un Gerze limanına gelmişti. Türk balıkçıların sahiplenip Aydın adını verdiği balina, Rusya ve Ukrayna’nın dahil olduğu bir diplomatik krize de neden olmuş ve sonunda iade edilmişti.