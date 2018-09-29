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İskenderun'da köylüler yağmur duasına çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesi Yukarı Çengen Mahallesi'nde köylüler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı

29 Eylül 2018 16:32

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesi Yukarı Çengen Mahallesi\'nde köylüler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.
Kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkan yaklaşık bin kişi, mahalle imamı Mehmet Çam’ın eşliğinde namaz kılıp, yağmur duası etti. Daha sonra deniz kenarına kurulan kazanlarda kadınlar tarafından yemek yapıldı. Tarladaki ürünlerinden maydanoz, soğan ve zeytinin yeterli su alamadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Çakmak, \"3-4 aydır mevsim kurak geçiyor. Beklenen yağmur gelmedi. Köylülerle yağmur duasına çıktık. Allah dualarımızı kabul etsin\" dedi.

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