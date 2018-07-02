İskenderun'da Kabotaj Bayramı coşkusu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Yelken, yüzme ve uzun yıllar sonra yapılan yağlı direkten bayrak kapma yarışları ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atatürk Anıt alanında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, kabotaj yasasının devreye girmesiyle yabancı devletlerin Türk deniz sahasında kurduğu hakimiyetin yıkıldığını söyledi. Türkiye\'nin modern tersaneleri, büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık olduğunu aktaran Yener, “Dış ticaretimizin yüzde 85’i deniz yoluyla yapılmaktadır. Biz Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi olarak bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren her türlü projelerde, faaliyetlerde yer alarak desteklerimizi sürdürdüğümüzü de buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından bayram dolayısıyla Kaymakam Recep Soytürk ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Meclis Başkanı Adnan Yener, birlikte deniz şehirleri anısına suya çelenk bıraktı. Daha sonra Atatürk Anıt arkasındeki iskele yanında düzenlenen yarışmalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kızlar ve erkekler yüzme yarışında sporcular kıyasıya mücadele verdiler. Yelkenciler de aynı bölgede oluşturulan parkurda yarıştılar. Bu yıl kutlamaların en renkli yarışması ise uzun bir aradan sonra İskenderun’da düzenlenen yağlı direkten bayrak kapma oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yağlı direkte ilerlemeye çalışan çok sayıda genç, başarılı olmak için yoğun çaba harcadı. Her seferinde kayıp denize düşenler heyecanla izlendi.

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