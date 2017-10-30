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İskenderun’da evleri su bastı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY’ın İskenderun ilçesinde, gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar süren yağmur nedeniyle birçok evi su bastı

30 Ekim 2017 16:13

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY’ın İskenderun ilçesinde, gece saatlerinde başlayıp, sabaha kadar süren yağmur nedeniyle birçok evi su bastı. Gece uykudayken, evlerini su basan İskenderunlular, zor anlar yaşadı.
İskenderun\'da, dün saat 22.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur, yaklaşık 4 saat sürdü. İlçenin birçok yerinde su birinkintileri oluşurken, Meydan Mahallesi’ndeki kanal ise taştı. Kanaldaki suyun taşmasıyla birçok evi su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri, saat 03.00 sıralarında, şiddetli yağışta taşkına neden olan kanalın üzerindeki dolgu köprüyü kepçeyle kaldırarak, suyun akmasını sağladı. Mahalle sakinleri de sabaha kadar evlerindeki suyu kovalarla dışarı çıkarmaya çalıştı. Mahalleliler, dolgu köprü nedeniyle kanalın sularının mahalleye döndüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri de İskenderun’a 24 saat içinde, metrekareye 72 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

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