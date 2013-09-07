İskenderun'da 'direnen kadın' ağaçların kesilmesine izin vermedi

Hatay ’ın İskenderun ilçesinde ağaç kesmek isteyen işçilere karşı tek başına direnen kadın, ağaçları kestirtmedi. Olay yerine gelen polisin çabaları, kadını ikna etmeye yetmedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ufuk Aktuğ’un haberine göre, İskenderun’da, Fransızlar zamanından kalan ve Mithatpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet veren binanın çevresindeki 2 çam ağacının kesilme çalışmalarına müdahale eden Gül Koç, görevliler tarafından kesilen ağaç dallarının üzerine oturarak, ağaçların kesimine izin vermeyeceğini söyledi. Yenişehir Mahalle Muhtarı Tevfik Bilen, ağaçların çürük olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletmesi'nin yetkilileri bu ağaçları inceledi. Çürük olduğu raporunu verdiler. Geçtiğimiz yıl, bu ağaçlardan dolayı öğrenciler zarar görmüştü. Şimdi bu ağaçlardan zarar vermesin diye kesmeye geldiler" dedi. Olay yerine çağrılan polis, evrakları inceleyip, ağaçların kesilmemesi için direnen Gül Koç’u eyleminden vazgeçmesi yönünde ikna etmeye çalıştı.

Bir türlü ikna edilemedi

Ağaçların Fransızlar döneminden kaldığını ve kimseye zararı olmadığını belirten mahalle sakini Gül Koç, ekiplerin ve polisin ısrarlarına rağmen, ağaçları kestirmeyeceğini, yerinden de kalkmayacağını söyledi. Uzun süren ısrarlara rağmen kararından vazgeçmeyen Koç’u, polisler, mahalle muhtarı ve orman işletmesi ekipleri de ikna edemedi. Daha sonra görevliler, ağaçların kesilmeyeceğini, sadece elektrik tellerine değen dalların budanacağını söyleyerek kalkmasını istediği Koç, "Hayır kalkmayacağım, buradan da gitmiyorum" dedi. 45 dakika süren direnişin ardından Ağaçları kesmeye gelen ekip, elektrik tellerine değen dalları budadıktan sonra, ağaçların kesimini iptal etti.