T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İskenderun'da 'direnen kadın' ağaçların kesilmesine izin vermedi

İskenderun'da ağaç kesmek isteyen işçilere karşı tek başına direnen kadın, ağaçları kestirtmedi. Olay yerine gelen polisin çabaları, kadını ikna etmeye yetmedi

07 Eylül 2013 21:26

Hatay ’ın İskenderun ilçesinde ağaç kesmek isteyen işçilere karşı tek başına direnen kadın, ağaçları kestirtmedi. Olay yerine gelen polisin çabaları, kadını ikna etmeye yetmedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ufuk Aktuğ’un haberine göre, İskenderun’da, Fransızlar zamanından kalan ve Mithatpaşa İlköğretim Okulu olarak hizmet veren binanın çevresindeki 2 çam ağacının kesilme çalışmalarına müdahale eden Gül Koç, görevliler tarafından kesilen ağaç dallarının üzerine oturarak, ağaçların kesimine izin vermeyeceğini söyledi. Yenişehir Mahalle Muhtarı Tevfik Bilen, ağaçların çürük olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletmesi'nin yetkilileri bu ağaçları inceledi. Çürük olduğu raporunu verdiler. Geçtiğimiz yıl, bu ağaçlardan dolayı öğrenciler zarar görmüştü. Şimdi bu ağaçlardan zarar vermesin diye kesmeye geldiler" dedi. Olay yerine çağrılan polis, evrakları inceleyip, ağaçların kesilmemesi için direnen Gül Koç’u eyleminden vazgeçmesi yönünde ikna etmeye çalıştı.

 

Bir türlü ikna edilemedi

 

Ağaçların Fransızlar döneminden kaldığını ve kimseye zararı olmadığını belirten mahalle sakini Gül Koç, ekiplerin ve polisin ısrarlarına rağmen, ağaçları kestirmeyeceğini, yerinden de kalkmayacağını söyledi. Uzun süren ısrarlara rağmen kararından vazgeçmeyen Koç’u, polisler, mahalle muhtarı ve orman işletmesi ekipleri de ikna edemedi. Daha sonra görevliler, ağaçların kesilmeyeceğini, sadece elektrik tellerine değen dalların budanacağını söyleyerek kalkmasını istediği Koç, "Hayır kalkmayacağım, buradan da gitmiyorum" dedi. 45 dakika süren direnişin ardından Ağaçları kesmeye gelen ekip, elektrik tellerine değen dalları budadıktan sonra, ağaçların kesimini iptal etti.

 

ETİKETLER

iskenderunhatayağaççevregezi parkıdirenen kadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24