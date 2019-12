-İskenderun Ortodoks Kilisesine Türk bayrağı İSKENDERUN (A.A) - 22.10.2011 - İskenderun Ortodoks Kilisesine terör olaylarına tepki için Türk bayrağı asıldı. İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, terörü kınamak için kilise duvarına Türk bayrağı astıklarını belirterek, Türkiye'de huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını söyledi. Terörün her türlüsünü kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Teymur, ''Bizler yıllardır aynı duyguları, aynı acıları, aynı sevinçleri paylaşıyoruz. Terörle şiddetle hiçbir yere varılmaz. Terörün bitmesi için dua ediyoruz'' dedi. Teymur, terör saldırıları sonucunda gençlerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, ''Terörün sonu gelmeli. Bu saldırılar bizleri derinden üzdü. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınları başsağlığı diliyoruz'' şeklinde konuştu. İskenderun Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı İlyas Demirci ise terör olaylarından büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, ''Terörü şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bizler bu ülkede her zaman birlikten kardeşlikten yanayız. Yaşanan süreçte Türk halkı daha fazla kenetlenmeli. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, başta şehit aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz'' dedi. Zaman zaman vatandaş ve öğrencilerin protesto gösterileri yaptığı İskenderun'daki Ortodoks Kilisesi görevlileri de kilisenin ön yüzüne Türk bayrağı asarak teröre olan tepkisini gösterdi.