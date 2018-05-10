T24 LogoT24 Logo
Gündem

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı

10 Mayıs 2018 22:21

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı.
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftülüğünde ilk resmi nikahı kıydı. Müftülük toplantı salonunda yapılan nikah törenine İbrahim ve Gülendam Güler çifti ve yakınları katıldı. Müftülere verilen bize verilen bu yetkinin kanunlar çerçevesinde yapacaklarını belirten Taştan, \"Hiçbirimizin 18 yaşından küçükleri evlendirme gibi bir hakkımız yok. İskenderun da ilk olarak kıyılan bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Damat İbrahim Güler ise ilçede ilk kez kendi nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Genç çift daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN Hatay DHA HATAYMüftüsü Mehmet TaştanMüftülereMüftülüğündeMüftülükGülendam GülerTaştanDamatGülerGençFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24