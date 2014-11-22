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İskenderun Cezaevi'nde Kobanê eylemlerinde tutuklanan çocuklara işkence

İskenderun T Tipi Cezaevi’nde Kobanê eylemleri sonrası tutuklanan üç çocuğa gardiyanlar tarafından işkence yapıldığı iddia edildi

22 Kasım 2014 23:30

6-7 Eylül'de Hatay Dörtyol'da Kobanê eylemleri sonrası tutuklanan üç çocuğa gardiyanların işkence yaptığı ortaya çıktı

ANF’nin haberine göre, Kobanê eylemlerinden sonra tutuklama dalgası kapsamında Hatay Dörtyol’da gözaltına alınarak tutuklanan 15 yaşlarındaki A.A, R.O ve A.B.B. adlı üç çocuğun, tutuklu bulundukları İskenderun T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde işkence, şiddet ve hakarete maruz kaldığı belirtildi.

Çocukların gardiyanlar tarafından sürekli olarak darp edildikleri belirtilirken, gardiyanların keyfi uygulamalar çerçevesinde hareket ederek işkenceye başvurdukları aktarıldı. Hapishane yönetimi ise çocukların tüm şikayetlerine karşın herhangi bir önlem almadı.

Tutuklu çocukların avukatı Arif Yılmaz, olaya müdahale ettiklerini ve hapishane savcısı ile görüştüklerini ifade etti. Çocukları hastaneye götürülerek darp raporu aldıklarını kaydeden Yılmaz, gardiyanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarının bilgisini de verdi.

 

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