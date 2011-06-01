İskenderpaşa cemaatinden MHP'ye destek geldi

T24 - Seçim arifesinde kaset depremiyle çalkalanan MHP'ye Nakşibendi tarikatının önemli kollarından biri olan İskenderpaşa cemaatinden destek geldi. Cemaatin lideri Nurettin Coşan cemaatin resmi sitesinden MHP'ye destek açıklaması yaptı. AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen cemaat liderinin seçimlere 10 gün kala böyle bir açıklama yapması akıllarda soru işareti bıraktı.



Türkiye'deki büyük cemaatlerden biri olarak kabul edilen İskenderpaşa cemaatinin lideri Nurettin Coşan, cemaatin resmi internet sitesi olan iskenderpasa.com adresinden MHP'ye destek verdiklerini açıkladı. "Aklını kullan!" başlığıyla yayınlanan yazıda "Şimdi silkin, şimdi uyan, dengeleri boz. "Bozkurtlara" fırsat ver, yol ver, OY ver. Çeki düzen versin, destek olsun dostlara, fayda versin, tek yürek olsun iyiler." sözleriyle MHP için oy isteniyor. H.Kübra Kocaoğlu'nun internethaber sitesinde yer alan haberi şöyle:





CEMAAT LİDERİNDEN BAŞBAKAN'A MESAJ



AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen cemaat mensuplarına MHP için oy çağrısında bulunurken bir de Başbakan Erdoğan'a mesaj veriliyor. Sağduyu vurgusu yapılan yazıda MHP'nin baraj altı bırakılmak istendiğini ama buna fırsat verilemeyeceği şu sözlerle belirtilmiş:"Sagduyu'nun" mevcut hükümeti kuran partiye ilk genel seçimlerinde tek başına iktidar olmasıyla sonuçlanan verdiği şartlı destekle bile, hala, maalesef insanlık için, inananlar için beklenenleri gerçekleştiremeyen Sayın Başbakan, MHP'li kardeşlerin barajı aşamayacağını bekliyor. Haydi! Yalnız bırakmayalım meydanda özgürlükler vaad edegelen arkadaşı. MHP'li kardeşlerim, barajı aşın da, sizinle birlikte, daha önce söz verip de yerine getiremeyenler için bir telafi fırsatı doğsun.





ÖNCEKİ SEÇİMLERDE AKP'YE DESTEKLEDİLER



Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskenderpaşa cemaati 2002' de lideri Nurettin Coşan'ın Genel başkanı olduğu Sağduyu Partisi seçime girmeyip AK Parti'ye destek vermişti. O günden sonra AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen cemaat referandum sürecinde de AK Parti'yi desteklemişti.

Nurettin Coşan son dönem din alimlerinden kabul edilen Mehmet Zahit Kotku'nun talebesi Esad Coşan'ın oğludur.