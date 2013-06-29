İskenderiye'de Mursi taraftarları ve muhalefet çatıştı; 1 ölü

İskenderiye’de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi taraftarları ve muhalefet arasında çıkan çatışmalarda en az 70 kişi yaralandı ve bir kişi hayatını kaybetti. Haberi duyuran El Hayyum Es Sabia internet sitesine bilgi veren acil servis görevlisi, yaralıların çoğununda silah yaralanmaları olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Sesi radyo kanalının verdiği habere göre, yaralılar, genelde ülkenin ikinci büyük şehri olan İskenderiye’de Müslüman Kardeşler teşkilatının merkezini ele geçirmeye çalışan muhalif yanlısı gençlerden oluşuyor.

Kahire’nin Medinat Nasr semtinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlısı on binlerce kişinin toplanmış olduğu Rabia Adabiya Camisi önünde yapılan gösterilerde çoğunluğu oluşturan İslamcılardan oluşan Mursi taraftarları, desteklerini ifade etmek için muhalefetin toplu gösterilerinden iki gün önce toplandı.

Müslüman Kardeşler'in üç teşkilatına saldırı

Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Mursi karşıtları, İskenderiye'de bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) ait 3 merkezi ateşe verdi. Çıkan yangın sonucu onlarca kişi yaralandı. Teşkilata ait merkezlere zorla giren muhalifler, içerideki eşyaları camlardan attı, teşkilata ait evrakları yaktı.

Sivil Savunma ekiplerinin yangına müdahale ettiği ancak eşyaların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Öte yandan, Nil Deltası'ndaki Dehakliya kentindeki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) binası önünde meydana gelen çatışmalarda 57 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Askeri helikopter krizi

Gösteriler ve yaşanan şiddet olayları sırasında 25 Ocak halk ayaklanması başladığında göstericileri baskı altında tutmak için kullanılan helikopterlerin varlığına dikkati çekti. Mübarek döneminde Mısır devrimine katılan halka karşı baskı unsuru olarak kullanılan helikopterlerin göstericiler üzerinde havalanması sivil ve siyasi kanattan birçok kesimin tepkisine neden oldu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Mısır Ordu Sözcüsü Ahmed Muhammed Ali, helikopterlerin sadece güvenliğin sağlanması adına kullanıldığını ve buradan başka anlamlar çıkarmanın yersiz olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve başlamasının birinci yıl dönümü olan 30 Haziran'da, ülke genelinde Mursi'nin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Mursi yanlıları da muhalefetin gösterileriyle eş zamanlı mitingler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Youtube’da gün içinde İskenderiye’de yaşanan çatışmalara dair paylaşılan yaklaşık bir buçuk dakikalık görüntüler şöyle: