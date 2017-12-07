İskender Paydaş, usta sanatçıları bir araya getiriyor

Orhan Sencer / İSTANBUL, (DHA) - İSKENDER Paydaş’ın son projesi “Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra”, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Fatih Erkoç, Haluk Levent ve Ceylan Ertem de konuk sanatçı olarak sahneye çıkacaklar.

İskender Paydaş’ın kendi orkestrasına yaylılar ekleyerek doğu ve batı tınılarını bir arada harmanladığı senfoni orkestrası projesi “Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra”, 9 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da konser verecek. Müzik tarihinin iz bırakan parçalarının yorumlanacağı konserde Fatih Erkoç, Haluk Levent ve Ceylan Ertem de konuk sanatçı olarak sahneye çıkacaklar.

En son geçtiğimiz Mart ayında konser veren orkestra, 9 ay aradan sonra müzikseverlerle buluşacak.

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