T24 LogoT24 Logo
Gündem

İskender Paydaş, usta sanatçıları bir araya getiriyor

Orhan Sencer / İSTANBUL, (DHA) - İSKENDER Paydaş’ın son projesi “Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra”, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak

07 Aralık 2017 20:00

Orhan Sencer / İSTANBUL, (DHA) - İSKENDER Paydaş’ın son projesi “Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra”, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Fatih Erkoç, Haluk Levent ve Ceylan Ertem de konuk sanatçı olarak sahneye çıkacaklar.

İskender Paydaş’ın kendi orkestrasına yaylılar ekleyerek doğu ve batı tınılarını bir arada harmanladığı senfoni orkestrası projesi “Zamansız Şarkılar Senfonik Orkestra”, 9 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’da konser verecek. Müzik tarihinin iz bırakan parçalarının yorumlanacağı konserde Fatih Erkoç, Haluk Levent ve Ceylan Ertem de konuk sanatçı olarak sahneye çıkacaklar.

En son geçtiğimiz Mart ayında konser veren orkestra, 9 ay aradan sonra müzikseverlerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SencerDHAPaydaşınSenfonik Orkestra”Aralık CumartesiKonserde Fatih Erkoç Haluk LeventCeylan ErtemVolkswagen ArenadaMüzikFatih Erkoç Haluk LeventEnMartFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24