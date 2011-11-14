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Kültür-Sanat

İskender Pala'nın 'OD' romanının adı ve kapağı 'intihal' mi?

Gazeteci Yavuz Rençberler, İskender Pala'nın geçen ay yayınlanan "OD" adlı romanıyla ilgili tartışma...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Gazeteci Yavuz Rençberler, İskender Pala'nın geçen ay yayınlanan "OD" adlı romanıyla ilgili tartışma yaratacak bir iddiayı blogundan paylaştı.

İşte Yavuz Rençberler’in "OD" romanının kapak tasarımında 'Arakçılık' başlıklı yazısı: 

İSKENDER PALA NIN ’’OD’’ ROMANININ KAPAĞI VE ADI ’’İNTİHAL’’ Mİ?

Edebiyat dünyasında son zamanlarda ya içerik ya da kapak tasarımları konusunda "apartma" "araklama" "esinlenme" "intihal"... yani hepsinin toplamı "fikir hırsızlığı" olan bir tartışma yaşıyoruz. 

İskender Pala severek okuduğum bir yazar. Geçen aylarda Yunus Emre ile ilgili yazdığı "OD" adlı roman kitapçıların raflarında yerini aldı. Ancak kitap çıktıktan sonra çok sevdiğim dostum Yaşar Bilginturan beni arayarak "Sana bir isim veriyorum -Ercan Körpe... Nisan 2007’de bir roman yazmıştı. Onun da adı OD idi. Daha da ötesi kitabın kapak tasarımına da bak. İskender Pala’nın kitap kapağı, Ercan Körpe’nin kitap kapağına çok benziyor" dedi. 

İnternetten baktım. Sizinle de paylaşıyorum. Ercan Körpe’nin kitabı 2007 de yani bundan 4 yıl kadar önce Cinius Yayınları tarafından yayınlanmış. İskender Pala’nın kitabı ise daha bir kaç aylık. 

Bence de ortada bir "isim" ve "kapak tasarım" ile ilgili bir "apartma" , "intihal", "araklama" var gibi... Kapaklardaki kızıl zemin, OD kelimesinin harf karakterleri de aynı. Hem ismin hem de kapak tasarımının bu kadar tesadüf etmesi kaç milyonda bir ihtimaldir ki... 

Kapaklara bakın ve siz de karar verin. 






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