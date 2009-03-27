T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İskender Pala'dan yeni roman: Katre-i Matem

İskender Pala'nın yeni romanı "Katre-i Matem" 6 Nisan'da okuyucuyla buluşacak.

27 Mart 2009 02:00

İskender Pala'nın yeni romanı "Katre-i Matem" 6 Nisan'da okuyucuyla buluşacak.

Kapı Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, roman, müzayededen alınan elyazması bir kitabın hikayesi olarak başlıyor. Okurlar, bu elyazması kitabın açtığı kapıdan içeri giriyor, bir devre adını veren "lale"nin izinde yazarın yarattığı etkileyici ve büyüleyici bir atmosferin içinde yol alıyor.

İstanbul, bu romanda, karmaşası, heyecanı, isyanları, kalabalığı ile lalelere bürünüyor. Lale sadece bir çiçek değil, bir yaşayış tarzı, estetik bir tavır, kültürel ve tarihsel bir birikim olarak İstanbul'u, hatta tüm Osmanlı'yı çevreliyor.

İskender Pala, Katre-i Matem'de usta kalemiyle lalelere bezediği İstanbul'da kavuşup doyulamayan, kavuşulamayıp yakan aşkların elemli hallerini de tüm ıstırap ve coşkularıyla anlatıyor.

Sevdiğini, aşklarının ilk gecesinde kaybeden Şahin, bu kaybın ardındaki esrarı çözmek için külhanlara, tomruklara, lalezarlara ve hatta Osmanlı sarayına kadar gidiyor. İşte bu yolculuk, okuru hiç ummadığı yerlerde hiç ummadığı maceralarla karşılaştırıyor.

Cinayetlerin gölgesiyle giderek gizemli bir hal alan olaylar, Lale Devri'ne nihayet veren Patrona Halil İsyanı'nın yakıcı siyasal çalkantılarıyla birlikte çözülmeye başlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24