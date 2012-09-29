İskender Pala: Neşet Ertaş'ın türkülerinde de erotizm var

Müstehcen türkülerin TRT repertuarından çıkarılmasını Zaman gazetesindeki köşesinde yazınca tartışmalara neden olan Prof. İskender Pala, "kadını aşağılayan müstehcen türkülerden rahatsız olduğunu" belirterek "bunların radyolarda çalınmamasını" istedi. Pala, “Neşet Ertaş'ın türkülerinde de erotizm vardır. Bir tenhada can cananı bulunca, diye başladığınızda istediğiniz sahneyi üretebilirsiniz" dedi.

Zaman yazarı İskender Pala, Habertürk TV'de yayınlanan Balçiçek İlter'in sunduğu ''Söz Sende'' programına konuk oldu.

Bülent Ersoy'un 12 Eylül ve Kenan Evren ile ilgili sözlerini de yorumlayan Pala "Ben olsam öyle konuşmazdım" dedi.

Bülent Ersoy'un, "Kenan Evren'den intikamımı alacak diye oyumu AK Parti'ye verdim" açıklamasına değinen Pala, "Bülent Ersoy intikam istiyor, ben olsam öyle konuşmazdım." diye konuştu. Pala türkülerdeki erotizmden rahatsız olduğunu belirterek, "Düğmelerinin dar geldiğini anlatan, kadınları aşağılayan türküleri artık radyolarımızda çalıp söylemeyelim." dedi.

‘Bülent Ersoy intikam istiyor’

"Bülent Ersoy'a 12 Eylül'ün çok zararı dokunduğu muhtemel. Neler yaşadığını biliyorum. Fakat ben olsam aynı duygu ile konuşmazdım. Bülent Ersoy intikam istiyor. Affedememiş, ve AK Parti'ye de bu yüzden oy verdiğini söylüyor... Bu ülkede kavga etmek için yeterince sebebimiz var, buluşmak için kaç sebep yaratabiliriz? ona bakalım."

‘Türkülerdeki erotizmden rahatsızım, radyolar bunları çalmamalı’

"Türkülerdeki erotizmin kadını aşağılamasından rahatsızım. Kadınları, alınır-satılır bir meta olarak gören türkülerimiz var. Düğmelerin dar geldiğini falan anlatan türküler var. Bir taksiye binseniz, taksi şoförü bu şarkıyı açsa rahatsız olmaz mısnız? Ben toplumda bazı şeylerin normalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Neşet Ertaş'ın türkülerinde de erotizim vardır. Bir tenhada can cananı bulunca... " diye başladığınızda istediğiniz sahneyi üretebilirsiniz. Erotizmin nezih ve serafete bindirilmiş kısmı başımla beraber, ondan heyecan duyarım, lezzet alırım. Ama kadınları aşağılayan türküleri artık radyolarımızdan çalıp söylemeyelim."