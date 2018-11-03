İskender Aruoba T24'te

Yaklaşık 50 yıldır motor sporları ve otomotiv sektörü konusunda çalışan ve bu alanda yazılarıyla Türkiye'nin en kıdemli ismi olan İskender Aruoba, T24 yazarları arasına katıldı. Aruoba'nın ilk yazısı pazartesi günü yayımlanacak.

1968 yılında ilk yerli otomobil Anadol ile 21 bin kilometrelik "Asya-Afrika-Avrupa turu"na çıkan Aruoba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndaki mesaisine de uzanan kariyeti boyunca otomotiv sektörüne ilişkin olarak seminerler, konferanslar ve üniversitede yüksek lisans dersleri verdi.

Daha önce T24'e konuk olarak yazılar gönderen Aruoba her hafta otomotiv sektörü ve motor sporlarına ilişkin olarak yazılarıyla T24 okurlarıyla buluşacak.

İskender Aruoba kimdir?

1965 yılından beri otomotiv, motor sporları, uluslararası endüstri ilişkileri konularında çalışan İskender Aruoba, Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi'nden teknoloji yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nde doktora yaptı.

1968 yılında ilk yerli otomobil Anadol ile 21 bin kilometrelik "Asya-Afrika-Avrupa turu"na çıkarak OTOSAN için uzun test sürüşü yaptı.

1970-74 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda (UNDP) eksper olarak çalıştı; Ankara-Cenevre-Viyana'da devletlere teknoloji ve bilgi transferi konusunda mesai yaptı.

1974-78 yıllarında OYAK-Renault'da koordinatör olarak çalıştıktan sonra çok sayıda sektör kuruluşunda uzman ve yönetici olarak görev üstlendi.

2005 yılından itibaren Radikal gazetesinde yazmaya başlayan Aruoba, uzun süredir Türkiye gündeminde bulunan yerli otomobil üretimi konusunda da çalışmalar yaptı. Motor sporları da yapan Aruoba 1965'te Güney Fransa'da yarışmaya başladı. Kenya'da safari rallisi, Londra-Sahra-Münih rotasında ilk dakar parkuru, Londra-Sydney Rallisi, Akdeniz Turu, Akrobol Rallisi'ne de katıldı.

Türkiye'de ilk otomobil kulübünün kurucusu olan İskender Aruoba, "Otomobil Kullanma Sanat ve Tekniği", "Global Türk Otomobili" kitapları üzerinde çalışıyor.