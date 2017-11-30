İşkenceyle suçlanan üniversiteli 2 kıza 10’ar yıl hapis (2)

AVUKATTAN AÇKLAMA: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR

İşkence gören kızların avukatı İsmail Kaynar, kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Verilen kararın Türk yargısı adına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kaynar, şunları dedi:

“Bu karar emsal niteliğindeydi. Bu olay televizyon kanallarında tekrar tekrar yayınlanması, sosyal medya üzerinden mağdur müvekkillerimizin teşhir edilmesi yönünden hem özel hayatın gizliliği hem onların sosyal yaşantısı açısından büyük yaralar açtı. En baştan beri davada tutuksuz yarılanmalarından dolayı sanıklardan bir rehavet hakimdi. Görüyoruz ki Türk mahkemeleri bu yönde güzel kararlar da veriyor. Bugün verilen kararda her bir sanık için 10\'ar yıl hürriyeti yoksun bırakmaktan ceza verildi ama hakaret yönünden müvekkillerimiz beraat etti. Kararı inceledikten sonra temyiz yoluna gidip gitmeyeceğimizi müvekkilimle görüşerek karar vereceğiz. Hürriyeti yoksun bırakmadan verilen karar gayet yerinde ve emsal bir karardır. Asgari haklardan uzaklaşılıp azami bir karar verilmeseydi bu tür suça meyilli gençlere kötü bir emsal teşkil edecekti. Fakat mahkememiz yerinde bir kararla 10\'ar yıl cezaya hükmetmiştir. Bu iki sanık için bu ceza verilmiştir. Video kaydı yapan sanık için ise beraat vermiştir. Bu konuda biz de savcılığa ayrıca şikayette bulunduk.”

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