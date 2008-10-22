İşkenceye iftar arası vermişler

Çeber’le birlikte gözaltına alınan 3 arkadaşı Özgür Karakaya, Aysu Baykal ve Cihan Gün, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan işkence soruşturması kapsamında önceki gün savcıya ifade verdi.İşkence yaptıkları öne sürülen 19 polisin de ifadesini alan savcılığa ifade veren gençlerden Aysu Baykal, karakola gidene kadar polis aracı içinde dövüldüklerini öne sürdü. Baykal karakolda yaşadıklarını şöyle anlattı:“Karakolun içine un çuvalı gibi atıldık. ‘Biz burada adam döveriz’ dediler. Erkek arkadaşlarımın dövülerek nezarethaneye alındığını gördüm. Karakoldaki dayağa tüm polisler katıldı. Aliye isimli polis sürekli saçlarımdan çekti. Bana ‘Seni öldürmek istiyorum ki aldığım maaşı hak edeyim’ dedi. Bu bayanın ruh halinin normal olmadığı kanısındayım. Çünkü bana cinsel tacizde bulundu.”Baykal ifadesinde Çeber’in de karakolda kendi kemeriyle bağlandığını daha sonra da dövüldüğünü belirtti.Mağdurlardan Özgür Karakaya da ifadesinde polislerin işkenceye iftar saatinde ara verdiğini öne sürdü. Karakaya, “İftar saati için polisler yemeğe gitti. İftar saatinden sonra tamamı tekrar geldi. Aysu isimli arkadaşı içeri alıp götürdüler. Aysu’nun bağırma sesleri geliyordu. Aysu baygınlık geçirdi ve dışarı çıkarıp yere doğru fırlattılar” ifadelerini kullandı.Bu arada savcılığın İstinye Devlet Hastanesi’nin mağdurlar için verdiği sağlık raporunu da Adli Tıp’a gönderdi. Adli Tıp İstinye Devlet Hastanesi’nin raporunun aksine yaralanmaların hafif nitelikte olmadığını bildirdi.