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Kültür-Sanat

İşkenceleriyle ünlü Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi’ni konu alan filmini gösterilecek salon bulunamadı!

Filmin bütün gelirleri Cizre ve Sur’da mağdur olan ailelere verilecekti

03 Ekim 2016 23:47

Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde 12 Eylül Askeri darbesinde yaşanan işkenceleri konu alan, 'Kanlı Postal' adlı sinema filmi Diyarbakır'da kendine salon bulamadı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Muhammed Arslan'ın yaptığı, Mesut Akusta, Turgay Tünülkü, Nevin Efe ve Mihriban Er gibi ünlü oyuncuların rol aldığı 12 Eylül Askeri darbesinde Diyarbakır 5.Nolu Cezaevinde yaşanan insanlık dışı uygulamaları anlatan 'Kanlı Postal' filmi Diyarbakır'da izleyici ile buluşamadı.

Diyarbakır Cezaevi'ni anlatmasına rağmen Diyarbakır'da kendine salon bulamayan filmin yönetmeni Muhammet Arslan, geçen yıl vizyona giren ve Diyarbakır'daki sinemalarda da yaklaşık 1 ay izleyici ile buluşan filmin talep üzerine yeniden sinemalarda oynatmak istediklerini ancak salon bulamadıklarından yakındı.

"Karanlık eller devrede"

Filmin bütün gelirlerini Şırnak'ın Cizre ve Sur'da yaşanan olaylarda mağdur olan ailelere vereceklerini açıkladığını söyleyen Arslan, "Daha önce bize film için salon vereceklerini söyleyen sinema salonları ne olduysa birden vazgeçtiler. Karanlık eller devrede, engelleniyoruz "dedi.

Diyarbakır 5.Nolu Cezaevi'nde 12 Eylül Askeri darbesinde yaşananları anlatan filmin halen İstanbul Beyoğlu'ndaki sinemajestic sinemalarında gösterildiği belirtildi.

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