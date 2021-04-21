İşkencedere Vadisi'ne jandarmayla giren Cengiz Holding, taş ocağı için iş makinelerini çalıştırdı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat, Rize İkizdere'deki İşkencerede Vadisi'ne jandarmayla girip taş ocağı çalışmalarına başladı. Jandarma, bölgede taş ocağına karşı direnen vatandaşların nöbet çadırını kaldırmaya çalıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre, sabah saatlerinde İşkencedere Vadisi’nde nöbet tutan yurttaşların çadırının kaldırılmasını isteyen jandarma, ardından vadi girişinde onlarca barikat oluşturarak yurttaşların vadiye çıkmasına engel oldu. Vadide iş makinelerinin çalışma yapmasına itiraz eden yurttaşlarla jandarma arasında tartışma yaşandı. Yurttaşlar vadide çalışma yapan firma yetkilerinin herhangi bir izinlerinin olmadığını, yapılan çalışmanın yasa dışı olduğunu vurguladı.

"Bir tabur askerle gelmişler"

Yurttaşlardan Dursun Baş, yaşadıklarını şöyle aktardı:

‘’Sabahleyin nöbet tuttuğumuz çadırda jandarma bizleri uyandırdı. Bir tabur askerle gelmişler. Vadi girişinde jandarma barikatı oluşturdular, vadiye girişimize izin vermiyorlar. Nöbet tuttuğumuz yerden iş makinelerini götüremeyen şirket yetkilileri, başka alanlardan gizlice İşkencedere vadisine girip çalışmaya başladılar. Bazı arkadaşarımız çalışma yapılan alana ulaştı. Çalışma izinlerinin olup olmadığını sordular ancak herhangi bir izin belgesi gösteremediler. Gösterilen tepkiler sonrası iş makineleri çalışmayı sonlardırdı. Gürdere köyümüzün muhtarı ve köylülerden oluşan heyet şu anda İkzidere Kaymakamı ile konuyla ilgili görüşüyorlar."

“Hukuksuz bir şekilde yaşam alanlarımızı katlediyorlar”

Bu şekilde vadiye girilmesinin kesinlikle hukuki bir açıklaması yapılamayacağını vurgulayan Baş, "Hukuksuz bir şekilde yaşam alanlarımızı katlediyorlar. Cengiz İnşaat’ın taş ocağı açmak istediği koruma altındaki 200 vadiden 1'i olan ve sıralamada 53. sırada buluna İşkencedere Vadisi sit alanı ilan edilmiş bir vadidir. Cumhurbaşkanımız, hemşerimiz Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararı aldığı bu cennet vadinin yok olmaması için yeniden kararı gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

“Bunun geri dönüşü yoktur”

Yakup Okumuşoğlu da "Mahkeme kararı olmadan İşkencedere Vadisi'ne iş makinelerini sokup kesim yapılması doğru değildir. Bunun geri dönüşü yoktur" dedi.

Yurttaşlar yarın yürütmeyi durdurma kararı için Rize İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdiler.

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