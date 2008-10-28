İşkencede artış Türkiye'nin ilerleme raporunda

Resmen 5 Kasım’da açıklanması beklenen AB Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporunda Türkiye’nin dış politika alanında kaydetmiş olduğu önemli başarılara yer veriliyor. İşkence vakalarındaki artışa dikkat çekiliyor



AB Komisyonu’nun 85 sayfalık ilerleme raporunda, Ankara’nın dış politika alanındaki başarılarına dikkat çekiliyor ve Türkiye’nin dipomatik alanda önemli gelişmeler kaydettiği vurgulanıyor. NTV'nin haberine göre Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da istikrar için yapmış olduğu arabuluculuk girişimlerine vurgu yapan Avrupa Komisyonu, AB açısından Türkiye’nin stratejik öneminin arttığına işaret ediyor. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’nin çözüm sürecine destek verdiğini hatırlatan rapor, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan ile ilişkileri yeniden düzenlemek amacıyla yapmış olduğu girişimlerin de memnuniyet verici olduğunu kaydediyor.



Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması için hükümetin yaptığı eylem planına atıfta bulunan Avrupa Komisyonu, PKK’nın AB tarafından terör örgütü olarak tanımlandığını ve her tür eyleminin de kınandığını hatırlatıyor.



Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde yapılan değişikliklerin önemine değinen rapor, vakıflar yasasında değişikliklerin gerçekleştiğine de dikkat çekiyor ve yargı reform yasasını da olumlu bir ilerleme olarak değerlendiriyor.



Ergenekon'da gözaltı süreleri çok uzun

,

Bütün bu gelişmelerin yanında Türkiye’nin reform sürecini yavaşlattığı belirtilen raporda, işkence vakalarında artışa dikkat çekiliyor ve AB müktesebatına uyum konusunda ulusal programın bir an önce meclise sunulmasının önemi vurgulanıyor.



Ergenekon davasına yer veren komisyon, göz altı sürelerinin çok uzun olduğuna dair şikayetlerin bulunduğunu belirtiyor ve savunma haklarına riyayet edilmediğine vurgu yapıyor.



Müzakerelerin yavaşlığından Türkiye sorumlu



64 sayfalık stratejik belgede ise Avrupa Komisyonu, üyelik müzakerelerinin yavaş ilerlemesinden diplomatik bir dille Türkiye’yi sorumlu tutuyor.



Birliğin bundan sonra Türkiye’den reformlara ivme kazandırmasını talep ettiğini ifade eden stratejik belge, ifade özgürlüğü, azınlık hakları, demokratikleşme alanında mutlaka ilerleme kaydedilmesini talep ediyor.



Bununla birlikte raporda özellikle enerji alanında Türkiye’nin öneminin arttığı belirtiliyor.



