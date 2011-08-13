İşkenceci koca tutuklandı

T24 - İzmir'de karısına işkence yapan, savcılıktan serbest kalan koca, bu karara itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde 6 Ağustos Cumartesi günü 1 yıl önce evlendiği Elif Yıldız’ı (47), dövdükten sonra başında şişe kırıp, göğsüne ve sırtına sigara basarak işkence yaptığı öne sürülen, olayın ardından savcının talimatıyla karakoldan serbest bırakılan İsmail Yıldız (33), dün 2’nci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.







Elif Yıldız, karara isyan edip, devletten koruma talep etmiş, iş makinesi tamir eden eşi İsmail Yıldız’ın 6 ay önce de elinde sigara söndürdüğünü öne sürmüştü. İsmail Yıldız, gözaltında iddiaları reddetmişti.