İşkenceci kasap gözaltına alındı

T24- Şanlıurfa'da boğanın ayak bileklerine ve boynuna bıçak saplayan vahset örneği sergileyen ancak bu nedenle 969 TL cezayla kurtulan kasap, “evrakta sahtecilik” yaptığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kasap M.H.Ç şimdi Maliye'ye hesap verecek.



Kurbanlık hayvana eziyet görüntülerinin basında yer almasının ardından kasap M.H.Ç, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince 969 TL para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Yapılan incelemede kasap hakkında 2002 yılında karıştığı bir suçtan dolayı Eyüp 1. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Bu nedenle gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılması bekleniyor.



Şanlıurfa'da, Kurban Bayramının ilk günü kesime götürülürken kaçan, birkaç kez uyuşturucu iğne yapılarak sakinleştirilmeye çalışılan ve elektrik direğine bağlanan boğanın, ayak bilekleri ve boynuna atılan bıçak darbesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, hayvan sahipleri ve kasapla tartışmıştı.



Görüntülerin basında yer almasının ardından kasaba, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 969 TL ceza verilmişti.

