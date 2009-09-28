İşkenceci babaya 25 ay hapis

İzmir'de , oğlu F.B.'nin vücudunda sigara söndürüp ıslak havluyla işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan E.B.'ye, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

E.B. ve G.B. çifti, 3 yıl önce karşılıklı boşanma davası açtı. G.B., eşinin kendisini ve çocuklarını sürekli dövdüğünü, içki içtiğini, kumar oynadığını ve eve bakmadığını öne sürerken, E.B. de eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Mahkeme çifti tek duruşmada boşarken, boşanma davasının açıldığı tarihte 7 yaşında, şu anda 10 yaşında olan F.B.'nin velayeti baba E.B.'ye verildi. Bu arada anne de bir süre sonra N.G. ile yaşamını birleştirdi. Bu arada babasının yanında kalan F.B., iddiaya göre, işkenceye maruz kaldı.



Baba E.B.'nin oğlunu ıslak havluyla dövüp, vücudunda sigara söndürdüğü, üzerine tuvalet pisliği dahi sürmeye kalkıştığı öne sürüldü. Öz babasının işkencesine dayanamayan F.B., evden kaçarak Salihli'de oturan annesinin yanına sığındı. G.G. de oğlunun vücudundaki işkence izlerini gösteren fotoğrafları mahkemeye kanıt olarak sunarak velayetini almak için İzmir 5'inci Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

Küçük çocuk, davanın görüldüğü İzmir 5'inci Aile Mahkemesi tarafından tanık olarak çağırıldı. Kadın Hakim Kaftan Bahar Çiftçi, küçük çocuğa kiminle kalmak istediğini sorduğunda F.B., “Artık babamla kalmak istemiyorum. Sürekli beni dövüyor. Ben içimi mektuba döktüm. Bunu size verebilir miyim?” dedi. Küçük çocuğun durumunu anlattığı mektubu mahkeme heyetine duygu dolu anlar yaşattı. Kadın hakim mektubu okuduktan sonra velayeti anneye verdi. Bu arada, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘oğlunun vücudunda sigara söndürme', ‘çamaşır suyu içirme', ‘tuvalet pisliği yedirmeye kalkmak' gibi çeşitli işkence suçlarından hakkında dava açılan E.G., dava sonunda 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. G.B., oğlunun velayetini alırken, evliyken kendisine, boşandıktan sonra da oğluna işkence yaptığını öne sürdüğü eski eşini hapse mahkum ettirdi.

Mahkemenin verdiği cezayı haksızlık olarak nidelendiren E.B., temyiz için Yargıtay'a başvurdu.