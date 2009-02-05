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Yaşam

İşkence yaptılar, yakarak öldürdüler

Bayrampaşa'da, bir çocuk annesi bıçakla işkenceye uğradıktan sonra elleri ayakları bağlanıp, ateşe verilerek öldürüldü.

05 Şubat 2009 02:00

Bayrampaşa'da, bir çocuk annesi Zülfiye Tokgöz (30), bıçakla işkenceye uğradıktan sonra elleri ayakları bağlanıp, ateşe verilerek öldürüldü. Polis cinayetle ilgili Zülfiye Tokgöz'ün boşandıktan sonra birlikte yaşadığı söylenen kişinin peşine düştü.

Rami Yeni Mahalle Boşnak Hıdır Sokak Numara 59'daki 5 katlı binanın zemin katından önceki gün 23.30 sıralarında yangın ihbarı alan itfaiye olay yerine gitti. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girdiklerinde elleri ayakları bağlanarak yakılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

Polis, cesedin Zülfiye Tokgöz'e ait olduğu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Zülfiye Tokgöz'ün yakılmadan önce vücudunun birçok yerinde bıçak yarası ve kesiği bulunduğunu tespit etti.

Zülfiye Tokgöz'ün komşuları polise, yangın sırasında sokaktan içinde biri çocuk iki kişinin bulunduğu beyaz renkli Renault marka otomobilin kaçtığını söylediler.

Polis, çevrede ailenin fazla tanımadığını cinayet şüphelisi olarak Tokgöz'ün birlikte yaşadığı kişinin arandığını söyledi.

Çevre sakinleri de otomobille kaçan kişinin Tokgöz'ün birlikte yaşadığı kişi, ve yanındaki çocuğunda oğlu olabileceğini söylediler. Ceset savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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