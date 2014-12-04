İşkence ve Sırp taraftar cinayeti iki emniyet müdürünü götürdü

Zeytinburnu Abdi İpekçi Spor Salonunda gerçekleşen Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız basketbol maçı sonrasında Sırp taraftar Marko İvkoviç, Türk taraftarlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polisin burada yeterli önlemi almadığı iddiasının ardından Zeytinburnu emniyet müdürü Gürkan Bakkal görevden alındı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sultanbeyli'de de, bir polis karakolunda, gözaltındaki şüpheliye makatına şişe sokmak ve polislerin ayaklarını öptürerek işkence yapıldığı iddiasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Sabri Öksüz de görevden alındı.



Görevden alma kararlarını İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok verdi. İstanbul emniyet teşkilatında bazı emniyet müdür yardımcıları da görevden alındı.



