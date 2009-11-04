İşkence sahnelerine RTÜK'ten uyarı

Başrolünü Berrak Tüzünataç ile Melis Birkan'ın oynadığı 'Bu kalp seni unutur mu?' dizisi işkence sahneleri nedeniyle RTÜK'ten uyarı aldı.

1980 darbesinden sonra yaşananları konu alan ve Show TV’de yayınlanan ‘Bu Kalp Seni Unutur mu’ dizisi RTÜK tarafından sözlü olarak uyarıldı. Gerekçe ise şuydu; dizideki işkence sahneleri çok fazla.



Berrak Tüzünataç’ın son 2 bölümden bu yana işkence görmesi, yüzünün tanınmaz hale gelmesinin seyirciyi kötü etkilediğini düşünen RTÜK, kanalı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Bunun üzerine dizideki yanma ve daha ağır olan işkence sahneleri çıkartıldı. Bu sahnelerde Berrak Tüzünataç oynuyordu. Yapımcı Tomris Giritlioğlu ve başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç sözlü uyarı hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi.



Yönetmen Aydın Bulut’un montajda bu sahneleri çıkartması, yeni çekilecek bölümlerde de işkence sahnelerinin üzerini çizmesi de dikkat çekti.