İşkence raporu yayınlandı



Amerikan istihbaratının 11 Eylül saldırılarından sonra terör şüphelilerini sorgulamak için kullandığı yöntemlerin ayrıntılarını gün yüzüne çıkaran rapor uzun tartışmalar sonrası kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora göre, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, öne sürdüğünden çok daha acımazsıca yöntemler kullandı ve bu sorgulama yöntemlerinin gizli servis çalışmaları açısından da büyük bir getirisi olmadı. Raporda, CIA'in kötü muamelenin boyutlarına ilişkin olarak siyasetçileri ve kamuoyunu eksik bilgilendirdiği, bunun da Beyaz Saray ve Kongre'nin gerçekte olanlar hakkında yanlış bir kanı edinmesine neden olduğu ifade ediliyor. Senato'nun raporunda, söz konusu yöntemler ‘rahatsız edici' olarak nitelendirilirken, terörle mücadele kapsamında izlenen tutumun Amerikan değerleri ile örtüşmediği ve ülkenin dünya genelindeki itibarına zarar verdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Obama, rapora ilişkin yazılı açıklamasında, “bir daha bu tür yöntemlere başvurulmaması için başkan olarak elinden gelen her şeyi yapacağını” söyledi.

Rapor, Kongre'nin İstihbarat Komisyonu tarafından hazırlanmıştı. Kongrede ocak ayına kadar Demokratlar çoğunluğu elinde bulunduruyordu. Rapor, yayınlanmadan önce Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirilmişti.