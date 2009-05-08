Bursa Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden 50 lise öğrencisi, birimleri gezerek polislerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



Bazı öğrencilerin polislere, “İşkence odanız var mı” diye sorması dikkat çekti. Bursa İl Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü'nün lisedeki öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmak amacıyla düzenlediği 'Sorumsuzsan Sorunlusun' projesi kapsamında Cumhuriyet Lisesi'nin 50 öğrencisi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nü gelerek, birimleri ziyaret etti.



Emniyet Müdür Vekili Ahmet Cemal Çalışkan'a çiçek veren öğrenciler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret ettikleri sırada polislere ilginç sorular sordu. 'Gözaltına aldığınız ancak konuşmayan suçluları nasıl sorguluyorsunuz, İşkence odanız var mı, varsa görebilir miyiz' diye soran öğrencilere polisler, şu şekilde cevap verdi:



“Filmlerde ya da dizilerde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya sarkan bir lambanın olduğu ve zanlının yanında sigara içen polisler yok. Ayrıca, işkence odası da yok. Her şey, yasalar çerçevesinde yürüyor. Konuşmak istemeyen zanlıları, ifadelerini almadan savcılığa sevk ediyoruz.”



Karısını döven kocaya,

öğrenci azarı



'155 Polis İmdat' hattının bulunduğu ihbar merkezini de ziyaret eden öğrenciler, telefonlara cevap vererek, ekipleri yönlendirdi. Hatların yoğunluğu nedeniyle gelen ihbarlardan sıkılan Nesil Mutlu isimli öğrenci, eğitim gördüğü okulun önünde öğrencilerin kavga ettiği ve bıçakla yaralıların olduğu şeklindeki ihbar üzerine heyecanlı anlar yaşadı. Muhammed Atsız Günaydın isimli öğrenciyse, bir bayanın eşi tarafından dövüldüğü şeklinde ihbar gelmesi üzerine telefondaki bayanın eşini telefona istedi ve onunla tartışmaya başladı. Öğrenci, eşini dövdüğü iddia edilen erkek şahsa “Siz eşinizi dövemezsiniz. Bu hakkı size kimse vermiyor. Eşinizden özür dileyin ve bir buket gülle gönlünü alın. Bir daha el kaldırmayın” dedi.



Öğrencilere yönelik düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi'nin bir ay süreceği bildirildi

