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İşkence: Köpeği kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi!

08 Mayıs 2022 13:21

Antalya’da bir sürücünün kamyonun arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalışması ve sürümesi büyük tepki çekti.

Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra süründüğü de görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Polis ekipleri ise plakası tespit edilen sürücüyü yakalamak içim çalışma başlattı.

 

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