İşkence ile öldürülen Metin Göktepe, ölümünün 21. yılında anılacak

8 Ocak 1996’da polislerin işkence ederek öldürdüğü Evrensel gazetesinin muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 21. yılında mezarı başında anılacak.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

Yarın gerçekleşecek olan anmaya Metin Göktepe’nin gazetesi Evrensel'in çalışanları, ailesi, meslektaşları, basın örgütlerinin temsilcileri ve dostları katılacak.

Yer: Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığı

Tarih: 8 Ocak Pazar

Saat: 11.00