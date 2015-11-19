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İşkence ile öldüren polise ‘evrakta sahtecilik’ davası

Süleyman Yeter'i işkence ile öldüren polise 8,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

19 Kasım 2015 11:00

Limter-İş Sendikası Eğitim Uzmanı Süleyman Yeter’in 7 Mart 1999 tarihinde gözaltında işkenceyle öldürülmesine ilişkin davada suçlu bulunan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Okuducu’ya ‘evrakta sahtecilik’ davası açıldı. Davada Okuducu için 8,5 yıl hapis cezası istendi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Sendikacı Süleyman Yeter’in işkencede öldürülmesinin bir numaralı faili olan eski Komiser Yardımcısı Ahmet Okuducu’ya “işkence sonucu cinayet” suçundan verilen on yıllık hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu arada, ‘kırmızı bülten’ ile arandığı 13 yıl boyunca akrabası adına çıkardığı sahte kimlik ve sahte pasaportla kaçan Okuducu hakkında ayrıca, “resmi belgede zincirleme sahtecilik” suçundan 8.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ikinci bir dava daha açıldı. Okuducu’nun kaçmasına göz yumdukları iddia edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

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Yeter, 1999 yılında gözaltı sırasında hayatını kaybetmişti

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