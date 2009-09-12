İşkence iddiası inceleniyor

Denizli Cezaevi'nde cinayetten hükümlü Yunus Kalkan'ın işkence yapıldığı iddiaları üzerine bakanlık inceleme başlattı.
Denizli D Tipi Cezaevi’nde cinayete karışmaktan hükümlü Yunus Kalkan’ın (24) doktor ve infaz koruma memurlarınca dövüldüğü ve işkence yapıldığı iddiaları üzerine Adalet Bakanlığı inceleme başlatılmasını istedi.
Ziyaretine gelen ailesinin suç duyurusunda bulunmasının ardından Başsavcılığa ifade veren Kalkan, şunları kaydetti:
“Koğuşta arkadaşımla kavga ettim. İki gün sonra revire çıkarıldım. Üzerimde iç çamaşırımın alt kısmı kalana kadar soydular. Gardiyanlar yumruk atıp, tekmelemeye başladılar. Başgardiyan da itfaiye hortumuyla üzerime tazyikli su tuttu.”