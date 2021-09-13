İşkence iddialarıyla ilgili önergeleri iade edilen CHP’li Tanrıkulu: Hakkımı helal etmiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işkence iddialarıyla ilgili verdiği soru önergelerinin TBMM Başkanlığı tarafından "İşkence kaba ve yaralayıcı bir tabirdir. Siz soru önergesinde bunu kullanamazsınız" gerekçesiyle iade edildiğini açıkladı. Tanrıkulu, bu uygulamanın eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman döneminde başladığını belirterek, "Bir milletvekili olarak, bir insan hakları savunucusu olarak kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı’nın, Türkiye’deki işkence iddialarıyla ilgili soru önergelerini sürekli iade ettiğini söyledi. Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu dönemde, bu dönemde Parlamento’da, ‘Şu yurttaşımızın işkence gördüğü iddiası doğru mudur’ diye Parlamento Başkanlığı’na bir soru önergesi versek Parlamento Başkanlığı bu soru önergemizi geri gönderecek. Neden mi? ‘Efendim işkence kaba ve yaralayıcı bir tabirdir. Siz soru önergesinde bunu kullanamazsınız.’ Ya işkence, Ceza Yasası’nda suç! Böyle bir iddiayı Parlamento’da sormazsak, bakanlığa sormazsak nerede soracağız? Ama hakkımı helal etmiyorum İsmail Kahraman'a, bir Milletvekili olarak hakkımı helal etmiyorum! Onun döneminde bu uygulama başladı, onun döneminde. Milletvekillerinin ‘işkence var’ iddialarına ilişkin soru önergeleri iade edilmeye başlandı. Parlamento tarihinde ilk defa İsmail Kahraman döneminde başladı. Bir kez daha söylüyorum: Bir milletvekili olarak, bir insan hakları savunucusu olarak kendisine hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar açık. Çünkü parlamentoyu milletvekilleri bakımından değersiz hale getirmenin yolunu o zaman kendisi açmaya çalıştı, şimdi kendisi de bir hukuk profesörü olan Mustafa Şentop, o yoldan ilerliyor. Ama ben, bugün itibariyle bu işkence iddialarını parlamentoya taşıyacağım." (ANKA)

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