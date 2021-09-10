CHP’li Tanrıkulu: Ağustos ayında cezaevlerinde 2 kişi öldü, 35 kişi de işkence gördü

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ağustos ayında cezaevlerinde 2 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de işkence gördüğünü öne sürdü.

Tanrıkulu, Ağustos 2021 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; ağustosta 211 kişini yaşam hakkı ihlal edildi. İş cinayetlerinde 174, kadın cinayetlerinde 31 kişi yaşamanı yitirdi. Türkiye’deki cezaevlerinde de 2 kişi öldü, 35 kişi de işkenceye maruz kaldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kötü muameleye kalan sayısı ise 126 oldu. 198 kişi eylemlerde gözaltına alındı.

Tanrıkulu, "Hükümet, yasaklar ortadan kaldırılacak; yolsuzluklar, yoksulluk ortadan kalkacak iddiasıyla gelmişti. Ama yasaklar konusunda, yoksulluk konusunda çok ağır bir tablo var. Ağır insan hakları ihlalleri devam etti. Hükümetin sessizliği, yargının hoşgörüsü, idari makamların koruması devam ediyor" dedi. (ANKA)