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Dünya

İşkence iddialarıyla gündeme gelmişti; CIA'in yeni direktörü Gina Haspel kimdir?

Mike Pompeo'dan boşalan CIA koltuğuna Gina Haspel getirildi

13 Mart 2018 21:27

ABD Başkanı Donald Trump,  Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. CIA Direktörlüğüne ise Gina Haspel getirildi. Haspel, ABD tarihinin ilk kadın CIA direktörü oldu.

ABD’de Mike Pompeo’nun yerine CIA direktörlüğüne atanan 62 yaşındaki Gina Haspel, teşkilata 1985 yılında katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktör Yardımcısı olarak atandı. Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yöneten Haspel, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun yardımcılığı görevine getirilmişti. 

Pompeo, Haspel’in atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haspel’i “Örnek bir istihbarat çalışanı” olarak tanımlamıştı.

Pompeo, “Haspel, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde neticelendirecek örnek bir kişidir. Kendisinin istihbarati yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız.” ifadesini kullanmıştı..

Senato’daki Demokratlar ise Haspel’in atanmasına tepki gösterdi. Oregon Senatörü Ron Wyden ve New Mexico Senatörü Martin Heinrich, Trump’a mektup göndererek Haspel’in atanmasına karşı olduklarını ilettiklerini belirtti. Yaptıkları ortak açıklamada senatörler, “Haspel’in kariyerine ilişkin ciddi şüphelerimiz var ve bu göreve layık bir isim olduğunu düşünmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gina Haspel’ın adı Tayland’da görev yaptığı dönemde işkence iddialarına karışmıştı. 2017’de CIA başkan yardımcılığına getirildiğinde New York Times gazetesi Haspel’ın ‘işkenceci geçmişi’ anlatılırken Trump’ın işkenceyi kimi durumlarda gerekli gördüğü ve dönemin direktörü, şimdiki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da waterboardingle (su işkencesi) beraber muhtelif  yöntemlerin işkenceden sayılmadığını ve geçmişte El Kaide’yle savaşırken bu yöntemleri uygulayan ‘vatanseverleri’ selamladığı demeçleri hatırlatan bir haber yayımlamıştı.

Tayland CIA’nin ilk denizaşırı gözaltı merkezi olarak biliniyor. Gina Haspel’ın buradaki CIA merkezini yönettiği dönemde El Kaide üyeleri Ebu Zübeyde ve Abdel Rahim el Neşiri’ye işkence uyguladığı söyleniyor. Haspel’in waterboarding tekniğini uyguladığı ve Ebu Zübeyde’nin kafasını duvara vurduğu video görüntülerinin 2005 yılına kadar CIA arşivinde saklandığı, bu tarihten sonra görüntülerin arşivden silindiği iddia ediliyor.

 

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