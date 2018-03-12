İşkence görüp, sakat kalan uyuşturucu bağımlısı Elif'in yürek burkan dramı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 14 yaşında uyuşturucuya başlayan Elif K. (28), eroin krizine girince defalarca evden kaçtı. Uyuşturucu satıcıları tarafından günlerce işkence yapılan, bıçaklanan, feci şekilde dövülüp, 3\'üncü kattan atılan Elif K.\'nin sağ ayağı sakat kaldı.

Merkez Seyhan ilçesi, Ziyaşapaşa Mahallesi\'nde ailesiyle yaşayan Elif K. 14 yaşında uyuşturucuya başladı. Bırakmaya çalıştığı uyuşturucudan kurtulamayan Elif K., 14 yıl içinde evden kaçtığı dönemde uyuşturucu satıcıları tarafından bir eve kapatıldı. Uyuşturucu satıcıları, Elif K.\'ye 3 gün boyunca işkence yapıp, defalarca bıçakladı, saçlarını kesti. Yaralı halde kaçıp hastaneye sığınan genç kız uzun süre tedavi görerek hayatta kaldı. Ailesi tarafından eve getirilen Elif K., ardından uyuşturucu tedavisi gördü.

SAKAT KALDI

Geçen süre içinde eroine başlayıp, tekrar uyuşturucu krizine giren Elif K., evden kaçmaya devam etti. Son olarak yine uyuşturucu almaya giden genç kızın elinden parasını alan uyuşturucu satıcıları, Elif K.\'yi 3\'üncü kattan attı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılıp tedavi edilen genç kızın sağ ayağı, sakat kaldı.

Koltuk değneğine mahkûm olduğunu söyleyen Elif K., \"Uyuşturucuya ulaşmak için defalarca evden kaçtım. Sayısını ben bile hatırlamıyorum, beni bir eve kapattılar 3 gün boyunca türlü işkencelere maruz kaldım. Saçımı kestiler, o kadar dövdüler ki ölmek istedim. En sonunda 3\'üncü kattan aşağıya itildim, sakat kaldım. Bu illetten kurtulmak istiyorum\" dedi.

Uyuşturucuya başlamadan önceki fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken Elif K., \"Eskiden çok güzel bir kızdım, şimdiki halime bakıyorum o günlerden eser kalmamış. Beni görenler şaşırıyor. Gençlere sesleniyorum: Bu illete bulaşmayın, ben yandım siz yanmayın\" diye konuştu.

Yakınları, Seyhan İlçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla Elif K.\'nin yakın zamanda, \'çipli uyuşturucu tedavisi\'ne başlayacağını söyledi.



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