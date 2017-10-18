İşkence gören yavru köpeğe, belediye sahip çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-VAN\'da bilinçsiz kişilerce işkence edilip, kulağı kesilen yavru köpeğe, Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Yavru köpek, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde ameliyata alındı. Kulağı dikilen yavru köpeğin aşıları yapılıp, vitamin takviyesinde bulunuldu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı\'na bağlı Veteriner İşleri Şube KMüdürlüğü ekipleri İpekyolu İlçesi\'nde bir sokak köpeğine işkence edildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine İpekyolu Belediyesi ile birlikte köpeğin bulunduğu noktaya giden ekipler kulağı kesilmiş köpeği hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi\'ne ait bakım ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Burada veteriner hekim Mahmut Erçili tarafından ameliyata alınan yavru köpeğin kulağı yarım saatlik operasyonun ardından tekrar dikildi. Vücudunda morluklar oluşan ve bitkin düşen yavru köpeğin aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu.

Sokak hayvanlarının korunması adına Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yeniliğe imza attıklarını belirten veteriner hekim Mahmut Erçil, \"Ne yazık ki yavru köpek bilinçsiz vatandaşlar tarafından eziyete uğramış. Biz burada köpeğin tedavisini yaptık. Durumu şimdi iyi iç kulağında sorun yok duyma yetisi var. Yavru köpeği bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. İyileştikten sonra köpeği tekrar aldığımız noktaya bırakacağız\" dedi.



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