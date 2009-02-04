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Yaşam

'İşkence gördüyseniz bize başvurun'

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) bir bildiri yayınlayarak, "İşkence gördüyseniz bize başvurun" dedi.

04 Şubat 2009 02:00

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) işkence görenlere yol gösterdi. Ne yapmaları gerektiği ile ilgili bir bildiri yayınladı: Bildiri şöyle:

Polis, jandarma karakollarında, emniyet müdürlüklerinde, cezaevinde işkence gördüyseniz; ya da herhangi bir gözaltı işlemi olmadan güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalırsanız;
 
- Öncelikle yapılan tıbbi tetkikler sırasında ve sonrasında doktora rapor vermesi için ısrar edin!...

- Eğer çıkarıldığınız doktordan işkence ya da kötü muameleye ilişkin bir rapor alamadıysanız, rapor almak ve görevlilier hakkında suç duyurusunda bulunmak için İHD şubelerinden ve barolardan yardım isteyebilirsiniz..

- İşkence ya da kötü muamelenin yol açtığı fiziksel ve ruhsl sorunların tedavisi için TİHV'nin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'daki temsilciliklerine başvurabilirsiniz..

- Diğer kentlerde yaşıyorsanız size en yakın İHD şubesi ile ilişki kurmanız halinde de TİHV'ye yönlendirebilirsiniz..

- TİHV'de görüşeceğiniz hekim, tedavinizin nasıl yürütüleceğini belirleyecektir...

TİHV'nin tedavi ücretleri ücretsizdir.

Adres: Akbaş Mahallesi Sarıca Sokak No: 7 Altındağ 06080,Ankara
Telefon: +90 (0 312) 310 66 36

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