İşkence edilen yavru kediye belediye sahip çıktı

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işkence edilen yavru kedi belediye tarafından tedaviye alındı.

Keskinoğlu Anaokulu\'nda öğretmenler tarafından okul bahçesinde bıyıkları ve kaşları yakılmış, boğazı iple bağlanmış, üstüne bilinmeyen bir sıvı dökülmüş halde bulunan yavru kedi bugün Kırkağaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bağlı görev yapan Veteriner Hekim Volkan İşler tarafından tedavi altına alındı. Yavru kedinin tedavisini tamamladıktan sonra konuşan İşler, \"Kedimizin tedavisini yaptık. Üzerine dökülen yapışkan sıvının temizlenmesi için tüylerinin biraz daha uzamasını bekleyeceğiz. 1 ay gibi bir süre bakımını yapacağız\" dedi.

BAŞKAN GEDÜZ: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ŞAHISLARI KINIYORUM

Son günlerde ilçe genelinde artan hayvanlara yönelik şiddetle ilgili açıklama yapan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, \"Son zamanlarda ilçemizde bu tarz can sıkıcı haberlerle sıklıkla karşılaşmaya başladık. Bu ve bunun gibi olaylara sebebiyet veren insanlıktan nasibini almamış şahısları kınıyorum. Yaralı kedi ise belediyemiz tarafından koruma altına alınıp tüm tedavileri yapılmaktadır\" dedi.

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