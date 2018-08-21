İşkence edilen sokak kedisi Ayşe'yi esnaf ameliyat ettirdi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta esnaf, tekmelenerek işkence edilen \'Ayşe\' adı verilen sokak kedisini para toplayarak ameliyat ettirdi. Sağlığına kavuşan kedi, 2 yıldır yaşadığı sokağa geri döndü.

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak\'ta bulunan iş yeri sahiplerinin 2 yıldır baktığı \'Ayşe\' ismini verdikleri sokak kedisi, geçen hafta kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Kediyi sokak girişinde yaralı halde bulan esnaf Ferdi Ertürk (39), veteriner kliniğine götürdü. İç kanama geçirme şüphesi bulunan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Ameliyatın ardından bir süre yoğun bakımda kalan kedi, sağlığına kavuştu. Ayşe, tedavisinin tamamlanmasının ardından yaşadığı sokağa geri döndü.

Ferdi Ertürk, kedinin ameliyatı için sokaktaki tüm esnafın yardım ettiğini ve 750 lira para topladıklarını söyledi. Veterinerin de sokak kedisine gösterdikleri ilgiden dolayı ameliyat ücretinde indirim yaptığını belirten Ertürk, \"Annesi öldükten sonra kediyi biz büyüttük. Kendini bilmezin bir tanesi buna tekme atmış ve iç kanama geçirmiş. Yaşama şansı zor dedi veteriner. 3 bin liralık masrafı vardı. Bizden 750 lira aldı veteriner sağ olsun. Esnaf olarak herkes gönlünden kopanı verdi ve sonuçta kedi sağlığına kavuştu. Devletimiz bu hayvanlara işkence yapanlara en ağır cezayı vermelerini istiyoruz. Bunların ağzı var, dili yok. Hayvanlara şiddet gösterenleri kınıyorum. Burada 10\'a yakın kedi var. Bütün esnaf tüm ihtiyaçlarını karşılar. Destek olan herkese teşekkür ederiz.\" dedi.

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