İşkence doktor raporunda

Temel Haklar Federasyonu üyelerinden olan Engin Cebir’in, cezaevinde işkenceden öldüğü’ iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gözaltı nasıl başladı?: Engin Cebir’in ölümüyle sonuçlanacak olay 28 Eylül 2008’de başladı. Temel Haklar Federasyonu üyeleri, Sarıyer’de 7 Ekim 2007’de Bahçelievler’de ’Yürüyüş’ dergisi satarken polisin açtığı ateş sonucu felç kalan Ferhat Gökçek olayını protesto için yürüdüler. Yürüyüş sırasında dernek üyeleri Engin Ceber, Özgür Karakaya, Cihan Gün, Aysu Baykal ve Gözde Buldu ’Yürüyüş’ dergisi dağıttı. Polis, aralarında Engin Ceber’in de bulunan 5 kişiyi ’polis memuruna mukavemet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.



Birinci doktor raporu: Şüpheliler İstinye Karakolu’na götürüldü. Doktor kontrolü için İstinye Devlet Hastanesi’ne götürülerek rapor alındı. Ceber için hazırlanan raporda şöyle dendi: “Üst dudağında sıyrık, sol üst gözkapağında kızarıklık, sağ diz ve dirseğinde cilt soyulması ve kafasının arkasında 4x5 santimlik şişlik.”



İkinci rapor: İlk geceyi İstinye Polis Karakolu’nda geçirdiler. Mahkemeye çıkarılmadan önce rapor alınması için tekrar İstinye Devlet Hastanesi’ne gidildi. Rapordaki ifadeler şöyle: “Sağ üst göz kapağında 5x5 santimlik ezilme, sol üst gözkapağında 1x1 santimlik sıyrık, sağ şakak ve alında şişlik. Baş ağrısından şikâyetçi olan hastaya NRŞ (beyin cerrahisi konsültasyonu) istendi. Sağ dizde sıyrık. Tekme sonucu olmuş olabilir.”



Üçüncü rapor: Avukatları raporu inceledikten sonra savcılığa başvurarak Ceber’in Şişli Etfal Hastanesi’ne naklini istedi. Savcılık bu talebi uygun bularak Ceber’i Şişli Etfal’e sevk etti. Burada üçüncü rapor hazırlandı. Bu raporda ise ifadeler kullanıldı: “Alın ve şakakta şişlikler tespit edilmiştir.” Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutukladı.



İşkence iddiası: Ceber’in Metris Cezaevi’ne götürülmesinden sonra yaşadıklarını, birlikte gözaltına alındığı arkadaşı Cihan Gün şöyle anlattı: ”Kabul bölümünde jandarma arama için tüm elbiselerimizi çıkarmamızı istedi, kabul etmeyince copla vücudumuza ve kafamıza vurdu. Salı sabahı koğuş sayımında sıraya girmediğimiz için infaz memurları plastik sandalyeyle vücudumuza, salı akşam aynı gerekçe ve aletlerle infaz memurları darp etti. Çarşamba sabahki sayımda 15 infaz koruma ekibi aynı aletlerle 30 dakika...



Avukatlar devrede: Ceber ile avukatı 6 Ekim’de görüştü. Ceber’in avukatı Taylan Talay yaşananları şöyle anlattı: “Ceber ’Durumumuz çok kötü, işimiz yaş, buradan çıkamayabiliriz’ dedi. Ertesi gün, İTO ve ÇHD’ye bilgi vererek heyet oluşturulmasını talep ettik. Daha sonra heyetle Metris’e gittik. Ceber ile görüşmek istediğimizi söyledik. Bizi hapishane müdürüne götürdüler. Müdür ise bize ’Kötü haberimiz var, vefat etti’ dedi. Ceber bir gün önce Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılmış. 10 Ekim’de hayata gözlerini yumdu.”



Müfettiş görevlendirildi



Adalet Bakanlığı, Ceber’in, ‘cezaevinde işkenceden öldüğü’ iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık, bir müfettiş görevlendirdi. Müfettiş, Metris Cezaevi’ne gönderildi.



Gül: Gereken tedbir alınır



Cumhurbaşkanı Gül: “Reformların en önemli parçalarından biri Türkiye’deki şeffaflıktır. Şeffaflık ortamı içinde bir yanlış yapılabilirse, bunlar artık saklanamaz. Ne gerekirse her türlü tedbir alınır.”

