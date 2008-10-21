İşkence bu kez Bitlis'te

Bitlis’te 20 infaz koruma memurunun dört tutukluyu burunlarından kan gelinceye kadar dövdüğü ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.Cezaevlerindeki işkence olaylarına bir yenisi daha eklendi. Metris Cezaevi’nde Engin Çeber’in işkence yapılarak öldürülmesinin ardından, Bitlis Cezaevi’nde de 20 infaz koruma memurunun dört tutukluyu burunlarından kan gelinceye kadar dövdükleri ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın bu olay için de sorumlular hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi.DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in yanıtlaması için TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde cezaevindeki işkence olaylarını gündeme getirdi. Demirtaş şunları kaydetti:“Söz konusu cezaevinde kalmakta olan Ahmet Kırboğa, Servet Özgün, Ömer Çelik ve Burhan Urtekin adlı tutukluların başka cezaevinden Bitlis’e nakledildikleri, cezaevine ilk getirildiklerinde üstlerinin soyularak onur kırıcı bir aramaya tabi tutuldukları, bu uygulamaya karşı çıktıkları için üç ay açık ve kapalı görüş cezası aldıkları, sayım işlemlerinin yönetmeliğe aykırı bir şekilde yapıldığı, buna karşı çıktıkları için de 11 Haziran 2008’de 20’den fazla infaz koruma memurunca dövüldükleri belirtilmiştir.Kırboğa’nın tekme darbeleri ile burnunun kanadığı ancak bir gün sonra doktora götürüldükleri, sayımın usulüne aykırı yapılmasına itiraz ettikleri için şimdi de 10 gün hücre cezası ve altı ay görüş yasağı için savunmalarının istendiği ifade edilmiştir.”Demirtaş, Şahin’e olay hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.Şahin, yanıtında, Bitlis Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanlığı’nca Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun düzenli olarak ziyaret edildiğini ve en son ziyaretin 1 Mayıs 2008’de gerçekleştirildiğini belirtti. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını vurgulayan Şahin, şöyle dedi:“Tutuklulardan ikisinin, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na gönderdikleri ve bakanlığımıza iletilen, soru önergesinde konu edilen iddiaları içeren 1 Temmuz 2008 tarihli dilekçelerinin, bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, olayda sorumluluğu bulunan Ceza İnfaz Kanunu görevlileri hakkında adli ve idari yönden gereği yapılmak üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, söz konusu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6 Ağustos 2008 tarihli yazısıyla, görevliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.”