İşkence aletleri satışta

Özel bir koleksiyoncunun 16'ncı yüzyıla ait 252 parçalık işkence araçları koleksiyonunun yakında New York'da satışa çıkarılacağı bildirildi.



İşkence aletlerinin New York'daki Guernsey's müzayede salonunda satışa sunulması beklenirken, söz konusu müzayede salonu yetkilileri satılacak aletlerin adını açıklamadıkları özel bir koleksiyoncuya ait olduğunu bildirdi.



Aralarında cellat kılıcı, maske, kelepçe, pranga "olağan" olanlarının yanı sıra yüze takılarak konuşmayı engelleyen 'utanç maskesi', üzerine yatırılan insanı el ve ayaklarından bağlayarak çekilmesini sağlayan 4 metre 27 santimetrelik 'uzatma masası', dönemin doğrularına aykırı laf edenler ve inkarcılar üzerinde kullanılan 'dil koparan' gibi "olağandışı" aletlerin de bulunduğu koleksiyonun dışında konuya ilişkin bulunması çok zor olan bazı kitap ve belgeler de satışa sunulacak.



Koleksiyonun satış fiyatıyla ilgili olarak rakam telaffuz etmeyen müzayede salonu yetkilileri, açık artırma gününün de henüz kesinleşmediğini kaydetti.

