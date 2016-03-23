İşkence, 31 yıl sonra ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 12 Eylül'den sonra 'intihar etti' denilerek gömülen Ali Ekber Yürek'in işkencede öldürüldükten sonra intihar süsü verilmek istendiği için asıldığı ortaya çıktı. Yürek'in otopsisine katılan Yürek’in otopsisine katılan Prof. Dr. Nevzat Özcan, 2010 yılında açılan soruşturmada verdiği ifadede “Bence onu bir başka kişi astı” dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Prof. Özcan ayrıca Yürek’in vücudunun birçok noktasında darp izi ve morarma bulunduğunu belirtti. Dönemin bir adliye çalışanı da “Sağa sola çevrildiğinde göğüs kısmından tıkırtı şeklinde ses geliyordu. Sırtı morarmış ve şişmişti. Vücuduna darbe aldığı her halinden belliydi” dedi.