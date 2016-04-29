'İskelet mozaik'in üstünde ne yazıyor?

Hatay'daki kazılarda, üzerinde Grekçe "Neşeli ol hayatını yaşa" ve "Yemeğe koş geç kalma" yazdığı iddia edilen mozaiklerin bulunmasıyla birlikte tarih ve arkeoloji dünyasında yeni tartışmalar başladı. Hatay Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Demet Kara bulunan mozaiklerle ilgili olarak, "Türkiye'de eşi olmayan bir mozaik. İtalya'da buna benzer bir mozaik var. Ama bu daha geniş kapsamlı. Milattan önce 3. yüzyıla ait olması açısından önemli" ifadelerini kullanırken bazı epigraflar da mozaiğin bütününe odaklanılmadığını belirterek, “Neşeli ol, hayatını yaşa” çevirisine katılmadıklarını söylediler.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'a konuşan epigrafların açıklamaları şöyle: