-İSKELELER TAHLİYE EDİLİYOR BODRUM (A.A) - 15.09.2010 - Yaz aylarında sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Bodrum'un Göltürkbükü beldesinde ''Etiler'' diye tabir edilen yerde bulunan ve yıkım kararı alınan iskelelerin tahliye edilmesine başlandı. Bodrum Kaymakamlığı tarafından sahilde bulunan işletmelere gönderilen ve 15 Eylül'e kadar sahilde kullandıkları iskeleleri tahliye etmeleri istenen yazı gereği, işletme sahipleri tahliye işlemlerine başladı. İşletme sahipleri iskelelerin üzerinde bulunan masa, sandalye, şezlong ve çeşitli platformları kaldırdı. Bazı işletme sahiplerine ise yıkım kararının henüz ulaşmadığı ve bu nedenle herhangi bir tahliye girişimde bulunmadıkları görüldü. Yetkililerin bugün Türkbükü'ne gelerek sahilde inceleme yapacakları öğrenildi. Sahilde faaliyet gösteren Mavi Home Store yetkilisi Yıldırım Arslan, kararın kendilerine ulaşmasının ardından kullandıkları iskelenin üzerinde bulunan eşyaları kaldırdıklarını ifade ederek, ''Bu karar bizi mağdur edecek. Buradaki turist kapasitesi yan tarafımızda bulunan sahil şeridine göre daha fazla. Yeni uygulanacak projeye göre 8'er metrekarelik iskeleler yapılacak diye biliyoruz. Ancak belediye başkanımız bu konuda çalışıyor'' dedi. Fidel Otel Restoran yetkilisi Hasan Bayram ise Türkbükü'nün iskelelerin kaldırılması durumunda bir özelliğinin kalmayacağını söyledi. İskelelerin yıkılmaması için yetkililerden yardım beklediklerini belirten Bayram, ''Akşamları iskeleler üzerinde yemek yeniliyor. Gündüzleri üzerinde güneşleniyor insanlar. Zaten Türkbükü'nün turizmi bitmek üzereydi. Türkbükü Bodrum'un göz bebeğiydi. En sonunda bitirmek istiyorlar'' diye tepki gösterdi. -''ÇOK MU KISKANILIYORUZ?''- Göltürkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bölge için hazırladıkları ''Kentsel Dönüşüm Projesi''nin kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti. Türkbükü'ndeki iskele tartışmalarının beldeye gelen turistleri de tedirgin ettiğine dikkati çeken Kaynar, ''Türkbükü'nde sanki kıyılar 3-5 kişininmiş gibi izlenim yaratıldı. Önceki sene 800 metre uzunluğunda ki kumsala proje yaptık. Vatandaş buradan memnun. Şimdi diğer tarafta yine ahşap iskelelerle bugünkü halinden daha güzel, doğayı koruyarak projeyi uygulayacağız'' dedi.