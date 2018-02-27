İskeleden düşen işçi yaralandı

BÜLENT PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde çelik imalat ve montaj üzerine faaliyet gösteren bir firmada çalışan Cihangir Mamak (30), 15 metrelik iskeleden düşerek yaralandı.

Olay cumartesi günü, Aliağa\'da meydana geldi. Çelik imalat ve montaj üzerine faaliyet gösteren bir firmada çalışan Cihangir Mamak, 15 metrelik iskeleden düştü. Yaralanan Mamak, ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Cihangir Mamak, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Omurgasında ve kaburgalarında düşmeye bağlı olarak kırıklar ve ezikler oluşan Mamak\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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