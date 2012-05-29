‘İskelede işaret de korkuluk da yoktu’

Tekirdağ’da feribottan indikten sonra otomobilin denize düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişi, Konya ve İzmir’de toprağa verildi. Olaya tanıklık eden gelin adayı fenalaşınca cenaze törenine katılamadı. İskelede herhangi bir işaret ya da korkuluk olmadığı için kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

Morgdan alınan cenazeler tabutlara konularak, cenaze namazının kılınacağı alana götürüldü.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Gülhan çiftinin küçük kızı Esra Gülhan'ın (18), ''Annem ne olur gitme'', ''Annemi tabuta koymayın'' diye haykırması yürekleri burktu.

Gülhan çiftinin oğulları, damat adayı Mustafa Gülhan, gözyaşı döken kardeşleri Esra ve Hülya'ya (23) sarılarak, onları teselli etmeye çalıştı. Bu sırada fenalaşan Esra ve Hülya'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Gülhan çiftinin cenazeleri, belde meydanında Beyşehir Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Bayavşar Belediye Başkanı Polat Yetkin, çiftin yakınları ve belde halkı katıldı.

Oruç: Ne işaret ne de korkuluk var

İskelede herhangi bir uyarı bulunmadığını belirten Mustafa Gülhan'ın dayısı Hasan Hüseyin Oruç, şöyle konuştu: “Kapılar açıldığında çıkışta sağa viraj gibi yol var. Orada bir işaret, barikat yok, korkuluk veya görevli yok. Oranın acemisi olduğu için de direkt denize düşmüş. Duyduğum kadarıyla dalgıçlar yarım saat sonra olay yerine gelmişler. İlk etapta arkada oturan Ahmet ile Zeynep Gülhan'ı çıkarmışlar. Nabızları atıyormuş. Morgdan aldığımda kollarında serum vardı”

‘Uyuyor olamaz’

Olayda ciddi bir ihmal olduğunu ileri süren Oruç, ''Olayın takipçisi olacağız. Başka canlar gitmesin. Kaza ve kadere inanan insanlarız ama ortada bir ihmal var. Sürücünün uyuma ihtimali hiç yok. Çünkü kapak açılır açılmaz çıkıyorlar ve denize düşüyorlar'' dedi.

Oruç, ölen Gülhan çiftinin oğlu damat Mustafa'nın da denize atlayabileceğini belirterek, ''Araç denize düştüğünde görevlilere bağırmış, çağırmış ama elinden bir şey gelmemiş. Belki o anki şokla gelin ve damat da arkasından denize atlayabilirdi ve ölebilirlerdi” dedi.

‘Damat robot gibi’

Damat adayı Mustafa'nın iğne ile ayakta durduğunu anlatan Oruç, ''Mustafa Gülhan'ı gören robot zanneder. Annesini, babasını, kayın pederini ve kaynanasını kaybetti” dedi.

Bulan: Arabanın kapısı kapanmış

Ahmet Gülhan'ın bacanağı 45 yaşındaki Erol Bulan da ''Mustafa'nın anlattıklarına göre arkada oturan Ahmet Gülhan, araç denize ilk düştüğünde vücudunun bir kısmını dışarı çıkarmış ancak sonra aracın kapısı tekrar kapanmış. Suyun basıncından mı yoksa başka bir şey mi bilmiyoruz, sonra çıkamamışlar” dedi.

Ölüme tanıklık etti, cenazeye katılamadı

Olayda hayatını kaybeden Vecdet ve Aysel Eriş çiftinin cenazeleri İzmir’in Ödemiş ilçesine getirildi.

Hamdibey Camii'ndeki cenaze törenine, çiftin çocukları Bilal ve Ümit Eriş ve diğer yakınlarının yanı sıra Ödemiş Kaymakam Vekili Ali Cergibozan, Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin ile vatandaşlar katıldı.

Çeyizi Tekirdağ'a götürülürken anne ve babasının ölümüne tanıklık eden Selvi Eriş, fenalık geçirmesi nedeniyle törene katılamadı.

Çiftin cenazeleri, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Lisede tanışmışlar

Bu arada, şubat ayında nişanlanan, haziran ayında düğün yapmaya hazırlanan Mustafa Gülhan ile Selvi Eriş'in Ödemiş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenim görürken tanıştıkları öğrenildi.

Olay

Evlilik hazırlığı yapan çocuklarının ev eşyalarını Tekirdağ'a getirmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesinden arabalı vapurla Tekirdağ Limanı'na gelen otomobilin denize düşmesi sonucu dünürler Ahmet Gülhan (51) ve Zeynep Gülhan (45) ile Vecdet Eriş (53) ve Aysel Eriş (49) ölmüştü.