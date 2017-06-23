İskelede 2 gün mahsur kalan 'Altay' kedi kurtarıldı

İzmir'de, Karşıyaka Vapur İskelesi altındaki mazgala giren 'Altay' isim kedi mahsur kaldı. İki gün boyunca kediyi kurtarmak için uğraşan ekipler, korkup hayvanın kendiliğinden çıkabileceği platform yerleştirdi. Mahsur kalan kedi daha sonra kimsenin olmadığı sırada platformu kullanarak dışarı çıktı.

Karşıyaka Vapur İskelesi'nden geçen yolcular alt taraftan gelen bir kedinin sesini duyunca görevlilere haber verdi. Yardım istenen İzmir İtfaiyesi AKS 110 ekipleri iskeleye geldi. Görevliler çabalarına rağmen kediye ulaşılamayınca bu kez devreye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri girdi.

İskele altındaki mazgalın içinde sürekli hareket halinde olan kedi ürktüğü için yaklaşmadığından, bütün çabalara rağmen yakalanamadı.

Bu sefer platform kullanıldı

Sahil güvenlik ekipleri ikinci gün de kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Ancak kediye bir türlü ulaşılamadı. Bunun üzerine ahşaptan, kedinin kendiliğinden çıkabileceği bir platform yapılıp, mazgalın ağzına yerleştirildi. Platformun yerleştirilmesinden sonra sahil güvenlik görevlileri çalışmalarını sonlandırdı.

Mazgaldaki kedi burada kimsenin bulunmadığı sırada, yerleştirilen platformu kullanarak dışarı çıktı.

Kedi vapurla gelmiş

Karşıyaka Vapur iskelesi personelinin baktığı 'Altay' isimli kedinin 4 yıl önce Konak'tan Karşıyaka vapuruna binerek buraya geldiğini anlatan hayvansever Tomru Tüzenkay, "Buradaki personel ona sahip çıktı. Yolcular da onu çok seviyor. İtfaiye görevlilerinden sonra Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri de yardım isteğimize sessiz kalmadı ve dalgıçlarını görevlendirdi" dedi. Ekiplere teşekkür eden Tüzenkay, kedinin dışarı çıkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.